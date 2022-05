In Flechtingen entstehen Hofladenautomaten zum Rund-um-die-Uhr-Einkauf

Der Trend, regionale Produkte auf den heimischen Tisch zu bringen, hält an. Um die Waren an den Mann zu bringen, ist Kreativität gefragt.

Mara und Bente wissen genau, was sie aus den Automaten in Haldensleben am liebsten mögen. Ein solches Häuschen mit Hofladenautomaten wird kommende Woche auch in Flechtingen eingeweiht.

Flechtingen - (vs/cbo) Der Trend, regionale Produkte auf den heimischen Tisch zu bringen hält an, aber Anbieter und Hofläden liegen nicht selten weit auseinander. Lange Wege sind in Kauf zu nehmen, um Wurst, Käse oder Honig zu erstehen - nicht eben umweltfreundlich. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich Hofladenautomaten wachsender Beliebtheit. Sie kombinieren eine große Auswahl an regionalen Produkten, so dass man nicht nur Wege spart, sondern auch neue Anbieter kennenlernt. Gleichzeitig fördern sie die Zusammenarbeit zwischen regionalen Produzenten.

In Flechtingen plant die Flümann GbR aus Haldensleben diesen benutzerfreundlichen Rund-um-die-Uhr-Service zentral auf dem Flechtinger Lindenplatz. Interessierte Bürger sind am Sonnabend, 13. November, um 10 Uhr zur Eröffnung willkommen. Bis 18Uhr werden Max Flüchten und Maren Braumann, die Inhaber der GbR Flümann, die Automaten erläutern. Eine kleine Verkostung mit Fassbrause aus Gommern und Süplinger Bauernkäse ist ebenfalls vorgesehen.

Wurst aus Belsdorf und Seife aus Behnsdorf

Aus der Gemeinde Flechtingen sind zwei Anbieter mit ihren Produkten in den Automaten vertreten. Der Belsdorfer Landwirtschaftsbetrieb von Jochen und Jutta Dettmer liefert Wurstwaren. Das SiedeWerk von Britta Tischmacher aus Behnsdorf bestückt die Automaten mit handgefertigten Seifenkreationen.

Die Hofladenautomaten werden in der Flechtinger Ortsmitte in einem begehbaren Holzhaus untergebracht, so dass der Einkauf ganz geschützt wetterunabhängig erfolgen kann. Die Gemeinde Flechtingen hat das Vorhaben unterstützt und erwartet Synergieeffekte für die Einzelhändler und Dienstleister im Ortskern. Auch für Touristen stellen die Automaten ein attraktives Angebot dar.

Exklusiv in dieser Flümann-Niederlassung gibt es das Flechtinger Malbuch mit Motiven aus dem Luftkurort. Kora Duberow, Abteilungsleiterin Kur und Tourismus der Gemeinde Flechtingen, hat das Malbuch gestaltet. Eine erste Auflage davon hat Bürgermeister Tim Krümmling den Erstklässlern der Grundschule Flechtingen zur Einschulung geschenkt. Kora Duberow freut sich: „Eine Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr ist ein ganz besonderer Service. So können auch Familien beim Wochenendausflug mit dem Malbuch ein Souvenir mitnehmen, das die Kreativität der Kinder fördert und für Flechtingen wirbt.“

Zwei weitere Flechtinger Produkte stehen zumindest in der kalten Jahreszeit im Automatenhaus zur Verfügung, denn es ist eine von sechs Verkaufsstellen für den diesjährigen Schokoladenadventskalender und die aktuelle Flechtinger Wintertasse.

Regionale Bio-Produkte

In den Automaten gibt es außerdem Kekse und Bio-Damwild aus dem benachbarten Calvörde sowie regionale Bio-Kartoffeln, Bio-Eier, Honig und Fischprodukte. Die Flümann GbR unterstützt auch in dieser Niederlassung die Bewegung „Too good to go“ und stellt über eine App zu festgelegten Zeiten preisgünstig Produkte kurz vor dem Verfallsdatum zur Verfügung. Damit soll Lebensmittelverschwendung verhindert werden.