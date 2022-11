Tourismus In Haldensleben gibt es neuerdings ein Hausboot, mit dem man über den Kanal schippern kann

Zwei Brüder aus Haldensleben haben gemeinsam ein Hausboot gebaut, um es an Urlauber zu vermieten. Das ist zunächst nichts Innovatives. Das Boot liegt jedoch am Anleger in Haldensleben, Startpunkt ist der Mittellandkanal. Und das gab es noch nicht.