In Hermsdorf den richtigen Schnitt für Obstbaumkulturen lernen

Entscheidend für das Baumwachstum ist die richtige Pflege. Zur Pflege gehört der fachgerechte Baumschnitt. Ein Workshop am praktischen Beispiel gab Aufschluss.

Hermsdorf - Schon im Vorfeld bahnte sich großes Interesse an einem Lehrgang im fachgerechten Schnitt von Obstbäumen in Vorbereitung auf die Wintermonate an. Anfragen im Freiwilligenbüro der Hohen Börde zeugten davon. Einige davon mussten auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet werden.