In Kathendorf bekommt jedes Neugeborene einen Apfelbaum geschenkt

Kathendorf - Zwei Obstbäume pflanzen, auf das deren Früchte wachsen und gedeihen. Genau das taten am Sonnabend zwei Familien aus Kathendorf. Die Bäume sind ein Symbol für ihre Kinder, die in diesem Jahr auf die Welt gekommen sind. Die Idee dazu stammt von Ortsbürgermeisterin Sabine Wieter. Die Kathendorferin arbeitet im Biosphärenreservat Drömling und ist ein absoluter Naturfreund. Das Baumsterben beobachtet sie seit Jahren mit Sorge. Um etwas dagegen zu unternehmen, engagiert sie sich nicht nur beruflich, sondern auch privat für den Erhalt der Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt.