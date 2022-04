In Velsdorf gibt es auf dem Fußballplatz keine Velierer

Velsdorf - Mit einem Familiensportfest feierten die Mitglieder der Jugendabteilung der Sportgemeinschaft Velsdorf/Mannhausen auf dem Sportplatz unter den Eichen den Abschluss der Freiluftsaison. Zur Gemeinschaft gehören nicht nur junge Fußballer, sondern seit einige Monaten gibt es im Verein auch Kindersport, um den Bewegungsdrang des Nachwuchses zu stillen. „Um den Spaß am Sport weiter zu fördern, können die Kinder und Jugendlichen heute an mehreren Stationen ihr Geschick beweisen“, beschrieb Andy Berck, Vorsitzender der SG. Unter Anleitung von Übungsleitern der Gemeinschaft sollen Kinder durch eine altersgerechte Methodik an ein regelmäßiges Sporttreiben herangeführt werden. „Dabei brauchen sie Spielräume, um ihre Fähigkeiten zu testen", weiß Madleen Lindecke, die den Kindern auf Wunsch fantasievolle Tattoos auf die Haut malte.