In Wegenstedt vom „Spetzenpieper“ zum „Waldkönner“

Wegenstedt - Warum ist es bei den künftigen Schulanfängern so leise? „Die Kinder haben sich in Eulen verwandelt. Die Jäger der Nacht können nahezu geräuschlos fliegen“, sagt Kristin Grabow, Erzieherin in der Kindertagesstätte „Spetzenpieper“ in Wegenstedt. Oskar mag eigentlich Hunde am liebsten, aber auch Eulen findet der Sechsjährige spannend. „Der Uhu ist der König der Nacht“, weiß die sechsjährige Marta. „Typisch für Uhus ist, dass sie ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen können, so dass sie ihre Umgebung rundum im Blick haben“, erklärt Sabine Wieter vom Biosphärenreservat Drömling.