Die Stadt Haldensleben richtet einen Fotowettbewerb mit spektakulärem Hauptgewinn aus. Mit einer Ausstellung der Bilder will sie etwas gegen den Leerstand in der Hagenstraße unternehmen - und hat dafür eine ganz besondere Idee, die auch den Händlern zugutekommen soll.

Spektakulärer Hauptpreis: Fotowettbewerb in Haldensleben bringt Gewinner hoch hinaus

Haldensleben - Nach einem Jahr Pause ist es wieder so weit: Der Haldensleber Fotowettbewerb geht in die nächste Runde. Dieses Mal können die Teilnehmer einen spektakulären Preis gewinnen. Außerdem gibt es neue Kategorien, in denen Fotografie-Begeisterte mitmachen können. Und es gibt noch eine weitere Neuerung, die unter anderem dazu führen soll, die Hagenstraße zu beleben.