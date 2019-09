Der Breitband-Ausbau in Flechtingen kommt voran. Erste Straßen sind bereits versorgt.

Flechtingen l Am 31. Juni dieses Jahres gab es den ersten Spatenstich für den Breitbandausbau in der Mitgliedsgemeinde Flechtingen. Drei Jahre hatte die Planung gedauert. Für etwa 7,5 Millionen Euro werden nun etwa 60 Kilometer Glasfaser verlegt. „Die Tiefbauarbeiten haben im Ortsteil Flechtingen unmittelbar nach dem ersten Spatenstich begonnen. Wir haben für Flechtingen verschiedene Bereiche“, erklärte Flechtingens Verbandsgemeindebürgermeister Mathias Weiß (parteilos) bei der jüngsten Zusammenkunft des Verbandsgemeinderates.

Die Nahverteilerbereiche Gartenstraße und Im Grund seien – nach den Ausführungen des Bürgermeisters – bereits fertiggestellt. Die Hauptanschlüsse sollen folgen. Demnächst sind unter anderem die Bereiche entlang der Altenhäuser Straße, des Wohngebietes Teichwiesen, des Lilienweges und des Neuen Weges geplant.

Arbeitskreis hat nicht getagt

In Vorbereitung sei auch die Leitungsverlegung der Glasfaserkabel unter dem Mittellandkanal in Bülstringen. Gerhard Reinecke (CDU), Mitglied des Verbandsgemeinderates, wollte wissen, ob es bereits eine Resonanz zum Arbeitskreis Breitband, der in der Gemeinde gebildet werden sollte, gibt. Weiß antwortete darauf: „Ich kann den Arbeitskreis im Moment noch nicht einberufen, weil es derzeit andere Prioritäten, die die Verwaltungsarbeit betreffen, gibt. Das Projekt ist nicht vom Tisch, muss aber zurückgesetzt werden, weil die Kapazitäten nicht ausreichen.“ Reinecke hakte nach und fragte, wann die Arbeiten in den Mitgliedsgemeinden Calvörde, Erxleben und Altenhausen beginnen.

Weiß berichtete von einer Bauberatung, bei der die Entwurfsplanung Thema war. Demnach sei die Oberflächenaufnahme mit technischer Hilfe durch eine fahrbare Kamera bereits abgeschlossen. Den genauen Zeitplan für die nächsten Schritte gebe es noch nicht.