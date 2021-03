In dieser Woche haben auch in Groß Santersleben Bauarbeiter begonnen, Glasfaserkabel zu verlegen. Ortsbürgermeister Andreas Burger machte sich vor Ort ein Bild. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Der Glasfaserausbau nimmt in Groß Santersleben im Landkreis Börde Fahrt auf. Am Dienstag war der erste Spatenstich.

Groß Santersleben l Mit einem Trupp hat das beauftragte Unternehmen in dieser Woche auch mit dem Glasfaserausbau in Groß Santersleben begonnen. An der Pilzfarm von Hubert Böttcher wurde am Dienstag der erste Spatenstich gesetzt, ehe sich die polnischen Bauarbeiter Stück für Stück erst in Richtung Kultursaal und dann zum Dorfkern vorarbeiten. Auf den ersten Metern erinnert nur noch wenig daran, dass hier Kabel verlegt worden sind.



Das stimmt auch den Groß Santersleber Ortsbürgermeister Andreas Burger froh, der sich vor Ort ein Bild machte. Gemeinsam mit seinen Kollegen des Groß Santersleber Ortschaftsrates war er vor genau einem Jahr in die Offensive gegangen und hatte die Groß Santersleber per Flyeraktion um eine „Interessensbekundung für schnelles Internet“ gebeten. Das hat dazu beigetragen, dass die notwendige Akzeptanz für einen Baustart erreicht werden konnte. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hatte einen Bedarf von 40 Prozent in den Ortschaften angesetzt, um die Hohe Börde wirtschaftlich erschließen zu können.



„In Hohenwarsleben sind sie schon sehr, sehr weit“

Seit Mitte Januar ist nun der Glasfaserausbau in einzelnen Ortschaften bereits in Gange, emsig arbeitende Bautrupps „in orange“ prägen die Straßenbilder mit. Seinen Anfang nahmen die Arbeiten in Hohenwarsleben. „In Hohenwarsleben sind sie schon sehr, sehr weit“, nennt Eric Körner als zuständiger Mitarbeiter der Gemeinde Hohe Börde den Stand gestern. Nach seiner Aussage ist davon auszugehen, dass die Arbeiten hier Mitte März abgeschlossen werden.



In Irxleben haben die Bautrupps in den vergangenen Tagen den Fokus auf die sogenannte Backbone-Anbindung gelegt. Gemeint ist damit die Verbindung zwischen dem PoP (Point of Presence) und der Haupttrasse, die entlang der Autobahn 2 verläuft.



Die Verbindung wurde über die Niederndodeleber Straße, den Kreisverkehr, die Morgenstraße hinüber zur HEM-Tankstelle am Gewerbegebiet geschaffen. Der Point of Presence selbst, der auf dem Parkplatz am Friedhof der Ortschaft positioniert ist, wurde hier bereits wie weitere (teils kleinere) PoPs in den anderen Ortschaften im November des vergangenen Jahres aufgestellt. Sie dienen als Technikzentrale und Schnittstelle in dem Kommunikationsnetz.



Als nächstes kommen die Hausanschlüsse

Wie Eric Körner sagt, sollen dann als nächstes weiterhin die Hausanschlüsse, ausgehend vom PoP, in Irxleben hergestellt werden. Erste Vorbereitungen dafür sind bereits an der Bundesstraße 1, im Birken- und im Platanenweg getroffen worden.



Die Bautrupps, die derzeit noch in Hohenwarsleben tätig sind, sollen nach Abschluss der Arbeiten dort nach Niederndodeleben wechseln. Zunächst werden sie, wie Eric Körner erklärt, dort am PoP nahe der Grundschule beginnen und sich dann nördlich vorarbeiten, um die Anbindung an die Hauptleitung, die von Irxleben kommt, zu bauen.



Vorbereitende Maßnahmen in Niederndodeleben sind insofern bereits erfolgt, dass Mitarbeiter des Generalunternehmens Allinq Networks Hausbegehungen durchgeführt haben, um zu prüfen, wo die Hausanschlüsse später ins Haus führen.



Es gibt Sprechstunden im Baubüro

Nach Erich Körners Aussage haben sich das Generalunternehmen und die Gemeinde das Ziel gesetzt, die Glasfasererschließung in diesem Jahr abzuschließen. „Wir sind optimistisch, dass wir das schaffen“, so der Mitarbeiter der Gemeinde Hohe Börde.



Doch alle Beteiligten sind sich bewusst, dass dort, wo gehobelt wird, auch Späne fallen und manchmal nicht alles glatt geht. Deshalb haben die Deutsche Glasfaser und das von ihr beauftragte Generalunternehmen in der Magdeburger Straße 35 in Niederndodeleben ein Baubüro eingerichtet. Hier können Interessenten aus allen zu erschließenden Ortschaften in der Hohen Börde zu den Geschäftszeiten jeweils montags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr ihre Fragen und Anregungen rund um das Baugeschehen und zu vertraglichen Themen loswerden.