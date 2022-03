Interview: Beschäftigte von Hermes streiken in Haldensleben für bessere Bezahlung

In Haldensleben wird seit heute früh bei Hermes Fulfillment gestreikt. Die ver.di-Tarifkommission fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro monatlich. Doch die Verhandlungen sind festgefahren. Auch weitere Betriebe streiken.

Haldensleben - Bei der Otto-Tochter (Hermes Fulfillment) in Haldensleben wird seit heute früh um 5 Uhr gestreikt. Zwei weitere Kaufland Filialen in Magdeburg sowie die E-Center in Schönebeck und Haldensleben sollen folgen. Diese Betriebe werden bis Samstag bestreikt.