Für knapp eine Million Euro erhält die Haldensleber Feuerwehr ein neues Gebäude. Dort soll ein Wechselladerfahrzeug untergebracht werden.

Haldensleben l Das Arbeitsgerüst steht, die Konturen des Neubaus sind bereits zu erkennen. Auf dem Gelände der Feuerwehr an der Gerikestraße entsteht derzeit eine neue Halle. Sie soll 6,40 Meter hoch werden und eine Grundfläche von 338 Quadratmetern aufweisen.

„Nächste Woche sollen die Stahlbauer damit beginnen, die Wände zu beplanken. In einigen Wochen soll das Dach drauf sein“, informiert Sven Brack. Er ist der Leiter der Abteilung Hoch- und Tiefbau im städtischen Bauamt. Bis Ende des Jahres soll der Neubau fertig sein. Dann dient die Halle vor allem einem Zweck: Sie soll dem ebenfalls geplanten Wechselladerfahrzeug Obdach bieten. Wie die Stadt bereits in der Vergangenheit mitteilte, kann dieses Fahrzeug je nach Bedarf mit einem von insgesamt vier Abrollcontainern ausgestattet werden. Auf diese Weise ist der Wechsellader vielseitig einsetzbar. Einer der Container nimmt bis zu 8500 Liter Wasser auf. Ein anderer bietet Platz für Rüstzeug wie beispielsweise Personentragen und ein Boot mit Außenbordmotor. Der dritte Container ist für Müll gedacht, der vierte für Gefahrgut-Einsätze - er wird beispielsweise Schutzanzüge und Dekontaminationsschleusen beinhalten.

Betriebe mit gefährlichen Stoffen

Benötigt wird das Wechselladerfahrzeug, weil mehrere Betriebe in und um Haldensleben mit gefährlichen Stoffen arbeiten. Früher hatte der Landkreis Börde einen entsprechenden Gefahrgut-Container in der Stadt bereitgehalten. Mittlerweile ist dieser aber in Eilsleben stationiert. Im Ernstfall würde das lange Einsatzwege bedeuten. Die Anschaffung des neuen Fahrzeugs ist deshalb schon seit Längerem geplant. Sie soll mit ungefähr 832.000 Euro zu Buche schlagen.

Bilder Die Konturen der neuen Halle auf dem Gelände der Feuerwehr lassen sich bereits erkennen. In einigen Wochen soll schon das Dach drauf sein. Foto: André...



Doch die bisherige Halle bietet nicht genug Platz. Deshalb entsteht auf der einstigen Freifläche gegenüber derzeit der Neubau. Er sollte ursprünglich zirka 816.000 Euro kosten. Nach Planungskonkretisierungen und Anpassungen an die aktuelle Marktlage erhöhte die Stadtverwaltung diese Summe auf 980 000 Euro. „Wir gehen davon aus, dass wir den Kostenrahmen einhalten werden“, teilt Sven Brack mit. Wenn man das Wechselladerfahrzeug dazurechnet, investiert die Stadt 2019 rund 1,8 Millionen Euro in die Haldensleber Feuerwehr.