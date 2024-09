Die Stadt Haldensleben hat in der Vergangenheit vermehrt Anfragen zur Ausweisung von Windparks erhalten. Um solche Anlagen besser planen zu können, hat die Verwaltung nun eine Leitlinie erarbeitet.

Investoren haben angeklopft: So möchte die Stadt Haldensleben künftig mit Windparks verfahren

Windanlagen erzeugen 27 Prozent der Energie in Deutschland.

Haldensleben. - Im Jahr 2023 sind in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt rund 27 Prozent der Energie durch Windkraft erzeugt worden, Tendenz steigend. Auch in Haldensleben hat es laut Verwaltung in den vergangenen Jahren vermehrt Anfragen von Investoren gegeben, im Stadtgebiet Windparks zu errichten. Um solche Anlagen besser planen zu können, ist nun eine Windleitlinie erarbeitet worden, über die der Stadtrat im Oktober abstimmen soll.