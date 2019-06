Viele haben in der Vergangenheit und in der Gegenwart mit besonderem Engagement an den Fäden gezogen oder Unterstützung geleistet, um das Vereinsleben 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Ihnen kam eine besondere Ehrung zum Fest zu. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Ein Verein lebt von engagierten Mitgliedern. Das hat der Irxleber Sportverein zu seinem Jubiläumsfest bewiesen.

Irxleben l Um das Bestehens eines Sportvereins über Jahrzehnte zu sichern, braucht es nicht nur diejenigen, die unter dem Dach des Vereins Sport treiben, sondern auch Menschen, die die Fäden im Hintergrund in den Händen halten. Das reicht von Trainern bis hin zu Funktionären in den Abteilungen und im Vorstand.

Das ist heute so und das war früher kaum anders. Ein lebendiges Beispiel dafür ist der Irxleber Sportverein, der am Wochenende in besonderer Weise auf sein inzwischen 100-jähriges Bestehen zurückblickte und einige Mitglieder im Rahmen einer Festveranstaltung besonders ehrte. Sie haben sich mit ihrem Engagement in den Abteilungen des Vereins hervorgetan, sind als Förderer des Sports in Irxleben in Erscheinung getreten und haben den Verein in den Umbruchzeiten nach 1990 in ein sicheres Fahrwasser gelenkt.

Vereinschronik geschrieben

Unter ihnen ist auch Detlef Hopfgarten, der mit dem 100-jährigen Bestehen des Vereins seine eigene 25-jährige Mitgliedschaft und eine 10-jährige Periode als Vereinsvorsitzender verbindet. So hat er auch selbst an einer bemerkenswerten Vereinschronik, aus denen er Auszüge zum Vereinsjubiläum präsentieren konnte, mitgeschrieben.

Viele Veränderungen mussten in 100 Jahren bewältigt werden, eine entscheidende dabei war wohl die Umstrukturierung Anfang der 1990er-Jahren, bei der die Vereinsarbeit vor allem auf das Ehrenamt verlagert wurde. „Man musste sich daran gewöhnen, aber es ist uns scheinbar gelungen, sonst würde es uns heute nicht mehr geben“, schlussfolgerte Detlef Hopfgarten.

Heute hat der Verein 702 Mitglieder, 260 davon sind Kinder und Jugendliche. Eine gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Kindertagesstätte und den Schulen in Irxleben und Niederndodeleben sichert frühzeitigen Kontakt zu neuen Mitgliedern. Übrigens erfreut sich die Arbeit des Sportvereins über die Ortsgrenzen hinaus, nur knapp die Hälfte der Mitglieder, die Sport in acht Sparten treiben, sind Irxleber.

Fest mit vielen Höhepunkten

Und doch haben sie mit vereinten Kräften, unterstützt von Helfern, neben ihren sportlichen Aktivitäten ein Jubiläumsfest mit vielen Höhepunkten organisiert. Zahlreiche Gäste tummelten sich an den drei Tagen am Sportplatz und lobten das ausgewogene Programm. Auch der gute Zweck kam nicht zu kurz: 800 Euro kamen an Spenden für das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen zusammen.