Haldensleben l Eine kleine, aber feine Tradition geht zu Ende: Zum letzten Mal hat der Haldensleber Hobbymaler Siegmund Heyme seinen Heimatkalender für Haldensleben veröffentlicht. Nach der Auflage für 2021 ist Schluss mit den gemalten Ansichten aus der Stadt und der näheren Umgebung.

„Ich male nicht mehr so viel wie früher“, gesteht Heyme. Inzwischen ist er über 80 Jahre alt, da gehe ihm die Malerei nicht mehr so gut von der Hand. Auch die Augen würden nicht mehr so richtig wollen, erzählt er.

Motive gehen aus

Und da ist noch etwas, was ihn in seinem Entschluss bekräftigt hat: Ihm gehen die Motive aus „Alles Interessante habe ich bereits gemalt“, erklärt er. Und das zum Teil sogar mehrmals, aber immer aus einem anderen Blickwinkel. Seit 1997 erscheint sein Heimatkalender Jahr für Jahr, „doch es ist niemals dasselbe Bild erschienen. Ich habe immer neu gemalt“, versichert der Künstler. Doch viel mehr sei in der Region nun nicht mehr zu holen und mit Wiederholungen möchte er seine Fans nicht langweilen.

Dass der Kalender für 2021 bereits so früh im Jahr erschienen ist, hat seine Gründe. „Sonst war der Verkaufsstart immer zum Haldensleber Altstadtfest. Das fällt aber in diesem Jahr aus, deshalb brauche ich nicht so lange zu warten“, meint Heyme mit einem verschmitzten Lächeln.

Der Landschaftspark und die Stadtmauer, die Ohre und die Ziegelei Hundisburg liegen nun druckfrisch vor. Natürlich fehlt auch nicht eines von Heymes Lieblingsmotiven, die St. Marienkirche. In einer 200er Auflage geht der Heimatkalender für Haldensleben 2021 ab sofort über den Ladentisch im Bücherkabinett von Ursula Fricke.