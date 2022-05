Kapuzen in Haldenslebens Kitas erlaubt, außer in der Waldkita

Zum Tragen von Kapuzen in Haldenslebens Kitas wurde jetzt eine einheitliche Regelung getroffen. Der Waldkindergarten in Satuelle ist davon aber ausgenommen.

Haldensleben - Die Leiterinnen der städtischen Kindertageseinrichungen in Haldensleben haben sich bei einer Beratung noch einmal mit den Regeln zur Bekleidung in den Einrichtungen beschäftigt. So habe man sich laut Stadtpressesprecher Lutz Zimmermann darauf geeinigt, die Dienstanweisung der Stadt einheitlich in allen Einrichtungen umzusetzen, nach der Kordeln, Schnüre und Schals im Halsbereich wegen der erwiesenen Unfallgefahr untersagt sind. Kapuzen bleiben jedoch grundsätzlich erlaubt.