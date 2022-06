Kein Adventstrubel in Calvörde, aber der Weihnachtsbaum steht auf dem Markt

Der Verein der Selbständigen in Calvörde hat seine Adventsveranstaltungen abgesagt. Auch das Konzert entfällt. Anfang März soll dann alles nachgeholt werden.

Calvörde - Der Verein der Selbständigen aus Calvörde hat wegen der kritischen Corona-Situation den Weihnachtsmarkt, der am Sonntag, 28. November, in Calvörde stattfinden sollte, abgesagt. „Wegen der gestiegenen Zahlen und der schwer einzuhaltenden Regeln der Pandemie hat der Vorstand schweren Herzens beschlossen, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Dafür soll es am Sonntag, 6. März, einen Winterzauber geben“, erklärte Vereinsvorsitzende Heidelore Gödicke.