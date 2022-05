Kinder und Jugendliche kämpfen in Haldensleben um den Titel im Schach

Haldensleben - Linus Otto war noch klein, als er seinen Eltern beim Schachspielen zuschaute. Mittlerweile ist der Achtjährige besser als die beiden und weder Mama noch Papa haben eine Chance gegen ihn. „So war es auch bei uns damals“, sagt Danny Meyer. Er habe seinem Sohn das Schachspielen beigebracht, der so viel Spaß daran hatte dass er es in einer Arbeitsgemeinschaft in der Grundschule weitergeführt hat. Über die AG kam der Sohn zur Abteilung Schach des Haldensleber Sportclubs und wurde besser als der Vater. „Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen und so bin ich auch zum Sportclub gekommen“, sagt Danny Meyer, der heute Vorsitzender des Vereins ist.