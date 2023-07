Calvörde - „Wir hatten schon immer Pferde zum Reiten oder auch, um sie vor den Wagen zu spannen“, erzählt Jürgen Daries. Der 65-Jährige musste nicht weit bis zur Fohlenschau in den Grieps fahren, denn die Familie wohnt mit drei Generationen im nahen Lössewitz.

Obwohl die Familie schon lange Pferde züchtet, ist der kleine Lewitzer-Hengst – nach den Beschreibungen von Kristin Daries – der erste Fuchs-Schecke. Kristin Daries ist die Schwiegertochter und verrät, dass sie als gelernte Altenpflegerin in der Landwirtschaft eine Quereinsteigerin sei. „Ich kümmere mich sehr gern um die Tiere. Obwohl die Situation in der Landwirtschaft momentan wieder schwieriger ist. Bei uns sind alle Tiere – Kühe, Pferde und Hunde – gescheckt. Wir haben ungefähr 160 Milchkühe und den Jungbestand dazu“, zählt die Lössewitzerin auf. Insgesamt leben derzeit mit Gismo fünf Pferde im Stall der Familie.

Schau des Zuchtvereines hat eine lange Tradition

„Wir haben noch einen Wallach, zwei Jungstuten und Stute Masha“, zählt Enkelin Amelie auf. Die Zwölfjährige reitet am liebsten auf ihrem Pferd Olaf und verrät, dass sie die Reitleidenschaft von ihrer Mutter geerbt habe.

Nun möchte Amelie die Stute Masha und den kleinen Hengst, dessen Vater Grandios heißt, den Richtern im Grieps vorführen.

„Der Grieps wurde in letzter Zeit wenig genutzt. Deshalb freuen wir uns über jede Veranstaltung. Die Fohlenschau hat ja hier in Calvörde schon eine sehr lange Tradition“, sagt Calvördes stellvertretender Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG). Er wünscht den zahlreichen Züchtern viel Erfolg und den Zuschauern viel Spaß.

Pferdezüchter aus der Region und darüber hinaus zeigen den Richtern und den Besuchern ihre schönsten Tiere.

„Wir haben heute 47 Fohlen und so wieder eine bunte Mischung der verschiedenen Rassen. Viele Leute wollen die Pferde freizeitmäßig nutzen. Die Deutschen Sportpferde sind hingegen etwas für die Spezialisten. Unser Zuchtverein ist aber für alle da“, betont Hans-Joachim Pätz, Vorsitzender des Pferdezuchtvereines Calvörde. Zu sehen gibt es den Nachwuchs von Shetland Ponys, von Deutschen Reitponys, von Lewitzer sowie von Deutschen Sportpferden. Eine kritische Fachjury bewertet nicht nur die Statur der Fohlen, sondern auch die Bewegung.

Die Aussteller strengen sich an, ihre Pferde für das Publikum hübsch zu machen. Hier und da werden die vierbeinigen Stars noch gestriegelt, die Mähne geflochten und schnell noch mal die Hufe geputzt. Die Stärken der Tiere sollen voll zur Geltung kommen. Dabei wird besonderer Wert auf die Ausprägung der Bewegung und auf die Harmonie gelegt. Den aufmerksamen Blicken der Richter entgeht nichts.

Einladung zur Eliteschau nach Neustadt (Dosse)

Besonders groß ist die Freude der Züchter, die für den Nachwuchs den Titel Championatsfohlen bekommen. Zu den erfolgreichen Züchtern, deren Fohlen sich qualifiziert haben, zählen Kerstin Grönwold aus Bergen an der Dumme mit ihrem Shetlandpony. Sören Westphal aus Tangerhütte hatte die beste Bewertung für sein Deutsches Reitpony. Stolz auf ihre jungen Deutschen Sportpferde sind Heide Kretschmar aus Klüden, Klaus Szyler aus Gardelegen und Gesine Schridde aus Querenhorst. Ein Championatsfohlen ist auch im Stall des Vorsitzenden Pätz auf die Welt gekommen.

Torsten Lautenbach präsentiert bei der Fohlenschau eine Stute und ein junges Pferd aus dem Stall von Werner König in Haldensleben. Foto: Anett Roisch

Die besten Exemplare werden zur Eliteschau eingeladen. Das Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) veranstaltet vom 13. bis 16. Juli wieder die offenen Landesmeisterschaften der Dressur- und Springreiter sowie das Fohlenchampionat am 15. Juli. Seit 2008 treffen sich in Neustadt (Dosse) in jedem Jahr die besten Dressur- und Springreiter und ihre Gäste zur Medaillenvergabe im Viereck und Parcours. Pätz zieht zufrieden Bilanz und betont, dass ohne Hilfe der Ehrenamtlichen so eine Fohlenschau nicht möglich sei.

Am Ende hat Fuchsschecke Gismo den ersten Platz in seiner Bewertungskategorie bekommen. Ausgelassen tollt der kleine Hengst – zur Freude des Publikums – an der Seite seiner Mutter und macht auch so Familie Daries glücklich.