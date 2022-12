Klüden verwandelt sich in eine Weihnachtswelt

Ein ganzes Dorf verwandelt sich in eine Weihnachtswunderwelt. Klüden hat nicht nur einen heißen Draht zu Elfen, Wichteln und dem Weihnachtsmann, sondern ein gemeindeeigenes Backhaus. Drei Jäger verraten, was heiß aus dem Ofen kommt.

Klüden - Vielerorts finden Adventsmärkte statt. Das Besondere am Weihnachtszauber in Klüden ist, dass die Besucher mit Köstlichkeiten aus dem gemeindeeigenen Backofen verwöhnt werden. Der Ofen steht auf dem Hof der alten Schule im Backhaus, das früher ein Stall war. Klüdens Ortsteilbeauftragter Wilfried Leberecht ist gelernter Schornsteinbauer und hatte den Ofen nach altem Vorbild in seiner Freizeit für die Bewohner von Klüden gebaut.