Klüdener reisen beim Festumzug durch die Zeit

Klüden - Ausnahmezustand herrscht in Klüden. „Vorsicht an der Bahnsteigkante!“, ruft Schaffner Wilfried Voigt. Obwohl es im Ort schon seit über 50 Jahren keinen Bahnhof mehr gibt, starten die Bewohner des Heidedorfes – anlässlich des 155-jährigen Bestehens von Klüden – eine besondere Zeitreise. „Die Idee, einen Festumzug zu organisieren, hatten wir beim Blick auf den tollen Umzug zu den Festtagen der Gemeinde Calvörde“, erinnert sich Klüdens Ortsteilbeauftragter Wilfried Leberecht. So kam es, dass der Umzug in nur 14 Tagen in Sack und Tüten war.