In Haldensleben wurde eine junge Frau von einem Unbekannten zu Boden gerissen und geschlagen.

Haldensleben (vs) l Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist es bereits am Montag, 22. Juli, im Bereich der Rottmeisterstraße in Haldensleben zu einer Körperverletzung gekommen. So sei eine 25-jährige Frau gegen 23.45 Uhr von einem bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen worden. Der Mann riss die junge Frau zu Boden und trat sie unvermittelt. Die 25-Jährige wehrte sich laut Polizei mit Kniffen und Tritten gegen den Angreifer. Bis auf Schürfwunden und einen Schock habe die Geschädigte den Beamten zufolge keine offensichtlichen Verletzungen erlitten.

Nach bisherigen Ermittlungen ergibt sich folgendes Täterbild: Der Täter ist männlich, hat ein europäisches Erscheinungsbild, ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune bis dunkelbraune Haare, die an den Seiten rasiert und zu einem kurzen Zopf hochgebunden sind. Außerdem trage er eine Brille mit dunklem Rahmen.

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der Telefonnumer 03904/4780 entgegen.