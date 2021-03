Zur Eröffnung des Impfzentrums in Haldensleben am Montag herrschte Andrang. Bis zu 260 Menschen können hier auf zwei Impftrecken pro Tag gegen das Coronavirus immunisiert werden.Foto: Juliane Just

Seit Montag hat das Impfzentrum in Haldensleben geöffnet. Seither konnten durchschnittlich 250 Menschen pro Tag dort geimpft werden.

Haldensleben l Seit am Montag, 1. März 2021, das Impfzentrum in Haldensleben eröffnet hat, herrscht in dem Gebäude ganztags reger Betrieb. Impfwillige treten im Minutentakt zur Tür hinein und werden durch die beiden Impfstrecken geleitet. Die Leiter des Impfzentrums ziehen nach vier Tagen eine positive Bilanz.



„Der Start lief wie am Schnürchen. Wir konnten täglich durchschnittlich 250 Personen impfen“, resümiert Katrin Baier, ärztliche Leiterin Impfen des Impfzentrums in der Kreisstadt. Damit haben die Impfungen im Landkreis Börde an Fahrt aufgenommen. Täglich seien alle Termine ausgebucht. „Der ein oder andere musste jedoch abgewiesen werden, da er der falschen Priorisierungsgruppe angehörte“, sagt sie.



Einen kurzen Schreckmoment gab es am Mittwoch, 3. März 2021, als im Haldensleber Stadtteil Süplinger Berg für etwa 25 Minuten der Strom ausfiel. Durch die elektrische Brandmeldeanlage verschlossen sich automatisch die Türen. „Innerhalb von zehn Minuten konnten wir ein Notstromaggregat organisieren und uns wieder ans Netz bringen“, sagt Jens Sips, organisatorischer Leiter des Impfzentrums. Dabei habe das gesamte Team sofort auf Notfall umgestellt und vorbildlich gehandelt.



AstraZeneca nun auch für über 70-Jährige

Eine Erleichterung steht nun für die umfangreichen Planungen der Impftermine an. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Empfehlung gegeben, den AstraZeneca-Impfstoff nun auch an Personen über 65 Jahren zu verimpfen. Ende Januar hatte die Stiko den Impfstoff zunächst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen. Damit können noch mehr Menschen im Landkreis geimpft werden. Nun können sich beispielsweise auch über 70-Jährige Impftermine buchen. Dabei müssen Berufsgruppen wie Erzieher oder Lehrer eine Bescheinigung des Arbeitgebers mitbringen, während Menschen mit Erkrankungen ein ärztliches Attest vorweisen müssen.



Des weiteren gibt es eine Neuerung zur Impfung von Personen, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren. Diese Personen können sich grundsätzlich sechs Monate nach der Erkrankung impfen lassen. „Nun ist für diese Menschen nur noch eine Impfung anstatt zwei erforderlich“, so Katrin Baier.



Dezentrales Impfen wird gut angenommen

Noch vor Öffnung des Impfzentrums hatte der Landkreis den über 80-Jährigen ein Impfangebot gemacht. Für das sogenannte dezentrale Impfen haben wurden inzwischen alle über 80-Jährigen von ihren Gemeinden oder Städten angeschrieben. Sie erhalten die Möglichkeit, sich von mobilen Impfteams in ihrem Wohnort impfen zu lassen. Die Modellstädte hierfür waren Wolmirstedt und Wanzleben, in denen am 16. März die Impfungen beginnen. Durchschnittlich 84 Personen sollen pro Tag dort geimpft werden.„Das Angebot wurde in allen Gemeinden und Städten sehr gut angenommen“, bestätigt Jens Sips. Nach Rücklauf der Impfwilligen der jeweiligen Orte wird nun die Taktung der Impftermine vor Ort vorgenommen.



Um möglichst schnell viele Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, sollen in Sachsen-Anhalt auch Hausärzte in die Impfung eingebunden werden. Das bereitet das Impfzentrum in Haldensleben derzeit vor. Dazu wurden neun Probepraxen in der Börde ausgewählt, die nun vom Impfzentrum mit dem benötigten Material ausgestattet werden. Dazu gehören beispielsweise mit den Unterlagen für die Impfwilligen, der Impfstoff sowie die medizinische Ausstattung für den Piks. Das Personal wird entsprechend eingewiesen und geschult.



Ist das geschehen, werden die jeweiligen Praxen vom Landkreis an die Bevölkerung bekanntgegeben, damit Impfwillige sich vor Ort anmelden können. „Ist der Praxistest bestanden, werden wir mehr Hausärzte im Landkreis mit in die Impfungen einbeziehen“, erklärt Katrin Baier. Der Vorteil der Impfung bei den Hausärzten sei, dass dann auch Pflegebedürftige zuhause immunisiert werden könnten. In den Hausarztpraxen soll der AstraZeneca-Impfstoff verimpft werden, da dieser bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann.