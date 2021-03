Nachdem am Freitag die Impfungen auch für über 70-Jährige freigeben wurden, gab es Probleme mit der Terminbuchung an der Hotline 116 117. Foto: dpa/Patrick Pleul zb

Seit 5. März können im Landkreis Börde auch über 70-Jährige Impftermine buchen. Doch wer die Hotline 116117 anrief, wurde abgewiesen.

Haldensleben l Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in der vergangenen Woche den Astrazeneca-Impfstoff auch für über 65-Jährige empfohlen. Deswegen erweiterte der Landkreis Börde das Impfangebot für über 70-Jährige der Priorisierungsgruppe zwei. Das sorgte für Verwirrungen, denn online und am Telefon war die Buchung von Terminen am Wochenende nicht möglich, wie mehrere Volksstimme-Leser übereinstimmend berichteten.



Das liegt laut dem Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt daran, dass die Impfverordnung des Bundes noch nicht entsprechend aktualisiert wurde. „In Sachsen-Anhalt können sich derzeit Personen der Priorität eins impfen lassen, sowie Personen der Priorität zwei, soweit sie unter 65 Jahre alt sind“, schreibt Ute Albersmann, Pressesprecherin des Sozialministeriums, auf Volksstimme-Anfrage. Demnach bestehe und bestand für die 70-Jährigen keine Impfberechtigung.



Landkreis bleibt bei der Aussage

Der Landkreis Börde aber bleibt laut Pressesprecher Uwe Baumgart dabei, die 70-Jährigen zu impfen. Das bedeutet, dass Menschen mit einem Termin nicht absagen müssen. Laut Katrin Baier, ärztliche Leiterin Impfen des Impfzentrums Haldensleben, habe die Bundesregierung in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt, die Impfverordnung entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu ändern. Damit wäre die rechtliche Grundlage für das Impfen der Priorisierungsgruppe zwei gegeben.



Das sei aber bis zum Ende der Woche nicht geschehen. Trotzdem habe man auf der Hotline und der Website die Impftermine bereits freigeschaltet – deswegen hatten viele Personen die Probleme bei der Buchung. Laut Baier soll die Impfverordnung jedoch bis Montagabend geändert werden. „Da geht es uns wie allen anderen Landkreisen“, betont Katrin Baier. Die Impftermine für die über 70-Jährigen wegen dieses Problems jetzt abzusagen, wäre ihrer Meinung nach jedoch „fatal“.



Es gibt zwei Möglichkeiten, sich Impftermine für den Landkreis Börde zu buchen. Was Impfwillige nun beachten müssen:



Hotline 116117



Die Rufnummer ist seit Sonntag, 7. März 2021, auch für über 70-Jährige freigeschaltet. Das bestätigt Katrin Baier auf Volksstimme-Nachfrage. Dort können sich seither unter anderem 70-Jährige für Impftermine anmelden – dafür müssen die Impfwilligen allerdings längere Wartezeiten einplanen.



Internetbuchung



Schneller funktioniert die Terminbuchung online unter der Adresse www.impfterminservice.de. Dafür ist eine Handynummer und eine E-Mail-Adresse notwendig.



Bei der Internetbuchung schrecken jedoch viele Ältere zurück, da auf der Website darauf hingewiesen wird, dass Impfwillige das 80. Lebensjahr vollendet haben müssen. Außerdem sind weitere Regelungen für die Priorisierungsgruppe eins aufgelistet. Erst weiter unten sind Links zu den aktualisierten Erweiterungen der einzelnen Bundesländer zu finden– so auch für Sachsen-Anhalt. Dort war gestern noch zu lesen, dass sich nur bestimmte Personen der Priorisierungsgruppe zwei unter 65 Jahren für Impftermine anmelden dürfen.



Im Prinzip müssen 70-Jährige beide Warnhinweise ignorieren – was zu Irritationen führt. Die Terminbuchung ist aber online für die Priorisierungsgruppe zwei möglich. Darunter zählen beispielsweise auch Personen mit Erkrankungen wie einer schweren Diabetes oder einer chronischen Nierenerkrankung. Dies muss vom Arzt bescheinigt werden. Außerdem können sich Berufsgruppen wie Erzieher und Polizisten impfen lassen. Diese müssen für die Impfung eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorweisen.



Ist die Terminbuchung im Internet vorgenommen, erhalten die Impfwilligen die ausgewählten Termine per E-Mail.