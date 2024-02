Armwrestler Matthias Schlitte kämpft live in der Pro7-Show „Late Night Berlin“. Unter dem Motto „Drück dich reich“ fordert ein Gast aus dem Publikum den Weltmeister aus Bebertal in der Börde heraus.

Matthias Schlitte, Weltmeister im Armdrücken, ist Gast bei Klaas Heufer-Umlauf in der Show "Late Night Berlin". Vor laufender Kamera im Studio Berlin-Adlershof zeigt der Sportler aus Bebertal, wie viel Kraft in seinem rechten Arm steckt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben/Berlin - Großer Fernsehauftritt für den Bebertaler Matthias Schlitte. Am Dienstag, 13. Februar, ist er zu Gast in der Show „Late Night Berlin“. Dort darf der Weltmeister im Armwrestling zeigen, was in seinem Arm steckt.