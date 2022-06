Liedermacher Burkhard Peine aus Wedringen bringt seine erste Studio-CD heraus

Von Juliane Just

Mit einer Kur und der Sehnsucht nach seiner Frau begann 2011 Burkhard Peines Liebe zur Musik. Nun, zehn Jahre später, hält der Wedringer seine erste eigene Studio- CD in den Händen – und das, obwohl er eigentlich nie öffentlich Musik machen wollte.

Foto: Juliane Just

Der Wedringer Burkhard Peine hält sein erstes Studioalbum ?Für Dich" in den Händen. Seit 2013 hat er an dem Projekt getüftelt.

Wedringen - Es sind die Höhen und Tiefen des Lebens, die Burkhard Peine in seinen Liedern besingt. Es geht um Liebe, Glück und Hoffnung, aber auch um Angst, Traurigkeit und Verzweiflung. Insgesamt 16 Lieder hat Burkhard Peine für sein erstes Studioalbum geschrieben und komponiert. In dem Werk „Für Dich“ sollen sich die Hörer selbst wiedererkennen, so seine Hoffnung.