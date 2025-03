Die Haldensleber Logopädin Heike Leskow geht in den Ruhestand. Für ihre Praxis in der Langen Straße hat sie einen Nachfolger finden können. Wer ist es?

In einem der drei Therapieräume der Logopädiepraxis in der Langen Straße machen es sich Heike Leskow und Niclas Bartsch bequem.

Haldensleben - Nach mehr als 30 Jahren Arbeit in der Logopädie geht Heike Leskow nun in den Ruhestand. Ihre Praxis in der Langen Straße 115 in Haldensleben gibt sie in neue Hände. Und die sind für sie nicht unbekannt.