Das Barockschloss Hundisburg verwandelt sich drei Tage lang in eine Rockbühne.

Hundisburg - Auf Schloss Hundisburg wird wieder gerockt. Wie schon im vergangenen Jahr treten zum bundesweiten Finale des Musikwettbewerbs „Local Heroes“ Bands auf und musizieren gegeneinander an.

Zwölf Bands vertreten die Bundesländer, aus denen sie kommen, im deutschlandweiten Finale des Musikwettbewerbes „Local Heroes“. In Hundisburg finden vom 7. bis 9. September 2023 die Dreharbeiten für die zugehörige Fernsehausstrahlung im Dezember und drei Konzerte statt. Aufgenommen werden die Auftritte der Bands und Interviews mit den Künstlern.

Schon „Madsen“ und „Tokio Hotel“ waren dabei

Die Musiker treten in Hundisburg gegeneinander an. In den Bundesländern würden – wie beim Eurovision Song Contest – die musikalischen Vertreter bei einem Vorausscheid ausgewählt, erklärt Lina Burghausen, Pressesprecherin von „Local Heroes“.

Begonnen hat der Wettbewerb 1990 als regionaler „Bandcontest“ im niedersächsischen Wendland, mit Austragungsort in Salzwedel in Sachsen-Anhalt. „Das Anliegen war, die ehemalige Grenzregionen näher zusammenzubringen“, sagt sie. Es hätten auch heute international bekannte Bands wie „Madsen“ – damals noch als „Alices Gun“ – oder „Tokio Hotel“ – damals als „Devillish“ – auf der Bühne von „Local Heros“ ihre ersten Erfahrungen gesammelt, führt die Pressesprecherin aus. Mittlerweile wird der Musikwettbewerb in Deutschland zum 34. Mal veranstaltet und der Verein dahinter ist international tätig.

Den Finalisten winken acht Preise, die während der Finalshow im Dezember vergeben werden – sieben werden von einer Fachjury vergeben, einer vom Publikum.

Kombiticket für alle drei Abende

Am 7., 8. und 9. September treten die Musiker auch in Schloss Hundisburg auf. Vier Bands spielen pro Abend, Beginn immer um 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro pro Konzert und können unter www.local-heroes.de gekauft werden. Ein Kombiticket für alle drei Konzerte kann dort auch erworben werden und kostet 20 Euro. Außerdem wird es eine Abendkasse geben, bei denen eine begrenzte Anzahl an Restkarten für je 10 Euro zur Verfügung stehen wird.