40 Millionen Euro fließen in das Seniorenquartier der Eleos-Gruppe in Haldensleben. Neben hochwertigen Wohnungen erwarten die Bewohner Annehmlichkeiten wie ein eigenes Kino und eine Bibliothek

Die Senioren-Wohnanlage „Eleos-Quartier“, dessen Bau noch in diesem Monat in Haldensleben beginnen soll, soll laut der Eleos-Gruppe die verschiedensten Angebote für die älteren Bewohner vorhalten.

Haldensleben. - Die Hamburger Eleos GmbH, die bereits ein Seniorenpflegeheim am Lerchenweg in Haldensleben betreibt, hat bereits vor drei Jahren angekündigt, ein großes Neubauprojekt in der Stadt zu realisieren. Nun ist es so weit: Noch im Februar sollen die ersten Bagger anrollen, Mitte März der erste Spatenstich gesetzt werden.