Ein 80-jähriger ehemaliger Jäger aus der Börde will aus Altersgründen seine Waffen abgeben. Als die Behörde kommt, findet sie ungesicherte Gewehre und Munition und zeigt den Mann an.

Landkreis Börde - Er wollte seine Jagdgewehre aus Altersgründen freiwillig abgeben. Als die Waffenbehörde vorbeikommt, liegen mehrere Flinten sowie die dazugehörige Munition ungesichert auf dem Grundstück eines 80-jährigen Mannes aus der Börde. Für eines der drei Gewehre liegt zudem keine waffenrechtliche Erlaubnis auf seinen Namen vor. Obwohl er sich selbst bei der Behörde gemeldet hat, wird ihm die fehlende Sorgfaltspflicht am Ende zum Verhängnis: Die Beamten erstatten Anzeige. Am Ende des Prozesses am Amtsgericht Haldensleben wird es emotional.