Mann stiehlt Multivan in Süplingen, lässt totes Schaf zurück und wird in Magdeburg gefasst

Ein VW Multivan ist am Montag in Süplingen gestohlen worden. Der mutmaßliche Autodieb hat dafür aber eine Axt, ein totes Schaf und eine ebenfalls gestohlene Dokumentenmappe zurückgelassen.

Süplingen - Ein nicht alltäglicher Autodiebstahl hat die Polizei in Haldensleben beschäftigt. Das Fahrzeug, ein VW Multivan, ist am Montagnachmittag in Süplingen entwendet worden. Nach Polizeiangaben hat der mutmaßliche Täter den Umstand, dass im Fahrzeug noch der Zündschlüssel steckte, für den Diebstahl genutzt.