Auf der Masche hievten die Haldensleber Feuerwehrleute den Maibaum in die Höhe. Foto: Julia Schneider

Auf der Masche in Haldensleben ist der Maibaum aufgestellt worden. Zuvor zog ein Facklumzug durch die Stadt.

Haldensleben l Die Haldensleber haben den Mai mit Pauken und Trompeten begrüßt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn für eine Maifeier mit allem Drum und Dran war extra die Blaskapelle der Feuerwehr aus dem benachbarten Satuelle zu Gast. Angeführt von den Musikern zogen zuerst dutzende Familien gemeinsam mit der Haldensleber Feuerwehr und der Schützengilde vom Postplatz aus in Richtung Masche. Vor allem die kleinsten unter den über hundert Teilnehmern des Umzuges freuten sich, dass sie Lampions und Fackeln tragen durften.

Auf dem Festplatz richteten die Feuerwehrkameraden später mit reiner Muskelkraft den Maibaum auf - unter großem Applaus der Besucher. Die Krone des Maibaumes besteht aus Grün, das die Stadthofmitarbeiter aus Haldenslebens Wäldern geholt hatten, es wurde von einer Haldensleber Gärtnerei gebunden, Als es dunkel wurde, wärmten sich die Gäste schließlich am Maifeuer, dessen Holz ebenfalls von Stadthofmitarbeitern gesammelt und getrocknet worden war. Auch der „Tanz in den Mai“ im Festzelt hielt, was er versprach und dauerte etwa bis Mitternacht.