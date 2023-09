Haldensleben - Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) brachte es am Freitagabend auf den Punkt: „Sie gehen für andere Menschen durchs Feuer. Wir sind alle stolz und froh, dass wir Sie haben“, sagte er den freiwilligen Feuerwehrleuten bei einer Festveranstaltung anlässlich des 140. Geburtstages der Feuerwehr. Die Haldensleber Wehr sei eine, die „gut aufgestellt, motiviert und gut ausgebildet“ sei. Zudem sei sie mit modernster Technik ausgestattet. „Aber auch hochmoderne Technik kann den Mut und die Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen nicht ersetzen“, lobte Bernhard Hieber.

Sage und schreibe 82 aktive Kameraden zählt die Haldensleber Feuerwehr derzeit, wie Wehrleiter Frank Juhl verriet. Hinzu kommen 122 Mitglieder im Feuerwehr-Förderverein sowie etliche junge Haldensleber, die in Jugend- und Kinderfeuerwehr organisiert sind. In ihrer Geschichte war die Haldensleber Feuerwehr kaum einmal so breit aufgestellt wie heute. „Die Feuerwehren müssen sich immer wieder auf neue Aufgaben einstellen“, erklärte Andreas Sulfrian, stellvertretender Landesbrandmeister Sachsen-Anhalts, der ebenfalls anwesend war. Dazu gehöre beispielsweise, die Jugend für das Ehrenamt als Feuerwehrmann zu begeistern. „Haldensleben ist da auf einem guten Weg“, sagte er.

Mit lautem "Tatütata" fuhren zahlreiche Feuerwehrautos durch die Haldensleber Innenstadt, von der Masche bis zum Gerätehaus an der Gerikestraße. Foto: Julia Schneider

Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (li.) schenkte Wehrleiter Frank Juhl und seinen Kameraden einen Feuerkorb für gesellige Abende. Foto: Julia Schneider

Der Festumzug zum Feuerwehr-Jubiläum ging einmal durch Haldenslebens Innenstadt. Foto: Julia Schneider

Die Haldensleber Kinderfeuerwehr wurde erst in diesem Jahr gegründet und durfte beim Festumzug natürlich nicht fehlen. Foto: Julia Schneider

Zwar wurde sie heute nicht mehr von Pferden gezogen, doch die älteste Handdruckspritze der Haldensleber Wehr musste mit auf den Festumzug. Foto: Julia Schneider

Mitglieder der Haldensleber Jugendfeuerwehr schlüpften in historisches Feuerwehr-Gewand und führten eine alte Handdruckspritze sowie alte Fahrräder durch den Festumzug. Foto: Julia Schneider

Der Festumzug zum Feuerwehr-Jubiläum ging einmal durch Haldenslebens Innenstadt. Foto: Julia Schneider

Der Festumzug zum Feuerwehr-Jubiläum ging einmal durch Haldenslebens Innenstadt. Foto: Julia Schneider

Der Festumzug zum Feuerwehr-Jubiläum ging einmal durch Haldenslebens Innenstadt. Foto: Julia Schneider

Die Ortsteilfeuerwehren durften beim Festumzug der Haldensleber Wehr nicht fehlen. Hier sind die "Feuersalamander" zu sehen, die Kinderfeuerwehr aus Wedringen. Foto: Julia Schneider

Jonny Weidler ist zwar kein Mitglied der Haldensleber Jugendwehr, hat dort aber viele Freunde und wurde daher gleich als Nachtwächter für den Festumzug verpflichtet. Foto: Julia Schneider

Der Festumzug zum Feuerwehr-Jubiläum ging einmal durch Haldenslebens Innenstadt. Foto: Julia Schneider

Was die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben, die 1883 gegründet wurde, an Mannes- (und Damen-)Kraft und auch an Technik alles zu bieten hat, das zeigten die Feuerwehrleute eindrucksvoll bei einem Festumzug am Sonntag.

Die Mitglieder der Haldensleber Feuerwehr und auch die aller Ortsteilfeuerwehren sowie aus befreundeten Gemeinden wie Flechtingen zogen, angeführt von der Sülldorfer Schalmeienkapelle, durch die Stadt. Ein kaum enden wollender Tross von Feuerwehrautos etlicher Wehren folgte. Darunter waren auch die Oldtimer, die der Haldensleber Feuerwehrverein liebevoll pflegt und restauriert.

Allein aus letzterem Grund kamen auch einige sogenannte Feuerwehrfotografen nach Haldensleben, die sich ganz dem Ablichten von Feuerwehrfahrzeugen verschrieben haben. Die Haldensleber zog es nach dem Festumzug hingegen zum Gerätehaus an der Gerikestraße, wo es ein großes Fest bei einem Tag der offenen Tür gab.

Dabei gab es neben Speisen und Getränken viele tolle Aktionen für Kinder und Erwachsene.