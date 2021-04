Mit nackten Füßen auf den Spuren von Sebastian Kneipp durch Bülstringen

Lara Bruns (l.) und Ilka Keffel testen das Kneippbecken am Törner See in Bülstringen. Ein Video dreht Kameramann Alexander Kaßner, während Tanja Kunth vom Tourismusverband die Regie führt. Gemeindearbeiter Dennis Zabel verfolgt das Geschehen.

Bülstringen (aro)

Was ist los am Törner See? Dort wo sonst Radfahrer und Wanderer die Natur genießen oder ihre Füße kühlen, ist ein ganzes Dreh-Team in Aktion, um einen Film über das Wirken von Sebastian Kneipp zu drehen. Es heißt: „Aufnahme läuft!“

Während Tanja Kunth, Mitarbeiterin im Tourismusverband Sachsen-Anhalt und zuständig für Gesundheits- und Landurlaub, die Regie führt, postiert Kameramann Alexander Kaßner die Models Lara Bruns und Ilka Keffel im richtigen Licht. Die jungen Frauen überwinden sich, steigen mit nackten Füßen in das acht Grad kühle Brunnenwasser und lächeln sogar noch. „Ihr tut es für den Tourismusverband und natürlich auch für eure Gesundheit“, motiviert Tanja Kunth ihre nacktfüßigen Kolleginnen. Ilka Keffel ist nämlich die Assistentin der Geschäftsführung des Tourismusverbandes. Lara Bruns absolviert gerade ein Praktikum beim Verband, sie ist Studentin an der Hochschule Harz.

„Am 17. Mai ist der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr das Thema ,Kneipp im Gesundheitsurlaub’ auf die Fahnen geschrieben“, erklärt Tanja Kunth. Um Lust auf das Kneippen zu machen, entsteht ein Video.

27 Kneipp-Becken in Sachsen-Anhalt

Etwa 27 Kneippbecken gibt es in ganz Sachsen-Anhalt. „Wir wollten ein breites Spektrum zeigen. Hier in Bülstringen haben wir ein gemauertes Außenbecken, im Flechtinger Kurhaus gibt es das Innenbecken und in Jemmeritz in der Altmark haben wir ein Becken im Wald. In Bad Schmiedeberg gibt es das einzige Kneipp-Heilbad in Sachsen-Anhalt“, zählt die Tourismusmitarbeiterin auf. Kneipps Beitrag zum deutschen Gesundheitswesen, zur Kultur und zur Ausprägung des Präventionsbegriffes soll in diesem Jahr gebührend Aufmerksamkeit und Würdigung verliehen werden.

Der Tourismusverband erarbeitet derzeit einen Faltplan mit allen Kneippbecken in Sachsen-Anhalt. „Gerade jetzt zu Coronazeiten kann man ja sein Immunsystem durch Kneippen stärken. Wassertreten ist eine Sache, die man draußen gut machen kann“, weiß Tanja Kunth.

Dennis Zabel, Arbeiter des Bauhofes der Gemeinde Bülstringen, berichtet, dass es in Bülstringen ältere Herrschaften gibt, die bereits morgens um 7 Uhr das Kneippbecken nutzen. „Jeden Freitag lassen wir das Wasser ab, um das Becken zu säubern. Es wird ausgekärchert. Wenigstens zwei Stunden dauert es, bis die fünf Kubikmeter Wasser wieder aus dem Brunnen ins Becken gepumpt sind“, erklärt der Gemeindearbeiter, der sichtlich stolz auf die besondere Attraktion in puncto Gesundheit ist.

Bülstringer Kneipp-Becken wurde 2012 eröffnet

Das Kneippbecken in Bülstringen gibt es seit September 2012 mit der Eröffnung des Fitness-Pfades. Insgesamt eineinhalb Jahre wurde an der idyllisch gelegenen Außenanlage gebaut. Zum Areal gehören ein Spielplatz und ein Barfußpfad. „Der Teich wurde bereits im Herbst 2010 entschlammt“, erinnert sich Zabel. Jetzt dient der Teich mit Strand als Bade- und auch als Angelsee.

Erst seit zwei Wochen stehen Relaxbänke direkt am Ufer des Sees. Man habe – nach seinen Erzählungen – auch gekneippt, als Eisschollen auf dem Wasser waren. Von März bis Oktober dauert die Saison. Die Idee zum Kneippbecken habe der damalige Bürgermeister Klaus-Dieter Garitz aus seinem Urlaub in Bayern mitgebracht. „Der jetzige Gemeindechef Sven Fahrenfeld legt auch großen Wert darauf, dass die Anlage hier gepflegt wird“, erzählt der Gemeindearbeiter. „Dieses Kneippbecken ist wunderschön gelegen“, gerät auch Tanja Kunth ins Schwärmen, während ihre Kolleginnen den Barfußpfad testen.