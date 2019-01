An der Kreismusikschule Wolmirstedt/Haldensleben laufen die Vorbereitungen für „Jugend musiziert“. Elf junge Musiker üben bereits fleißig.

Haldensleben l Zum 56. Mal läuft der Wettbewerb „Jugend musiziert“ in diesem Jahr. Und die jungen Talente der Kreismusikschule Wolmirstedt/Haldensleben wollen erneut ihr Können unter Beweis stellen. Mehrfach konnten bereits Talente der Musikschule in der Vergangenheit in dem Wettbewerb beachtenswerte Preise abräumen.

Zum ersten Mal beteiligt sich die Musikschule mit Emil Eckhardt in der Altersgruppe II am Wettbewerb der Streicher im Fach Cello. Emil, der von Rita Goos unterrichtet wird, wird sein Programm, begleitet am Klavier von Plamen Kisselkov, am Sonntag in Magdeburg der Fachjury präsentieren.

Aus der Gitarrenklasse von Beate Peßler werden Lena Götze, Marvin May und Susan Hellmann die Musikschule vertreten. Auch dieser Wettbewerb findet am Sonntag statt. Der Wettbewerbsort wird Halberstadt sein.

Die Musikschule in Haldensleben an der Maschenpromenade ist in diesem Jahr Gastgeber für das Genre „Ein Blasinstrument und Klavier“ am Sonnabend, 2. Februar. Mit „Heimvorteil“ starten aus der Klasse Querflöte von Paulina Stein Hanka Hofmann und Paula Schlegel sowie aus der Klarinettenklasse von Uwe Blamberg Sissi Franz, Maria Labeit und Josefine Dennhardt.

Bei vier Beiträgen wirken Duopartner mit, die im Konservatorium Magdeburg unterrichtet werden. Dabei handelt es sich um die Gitarristin Elisabeth Kleber und die Pianistin Julia Sugijanto, Daniel Kisselkov und Marjana Weber.

Um sich optimal vorzubereiten, haben sich alle Teilnehmer und einige Lehrer der Kreismusikschule zu einer Durchlaufprobe getroffen und noch letzte Verbesserungen der Interprätationen vorgenommen, sagt Musikschulleiter Armin Hartwig, der allen Teilnehmern ganz fest die Daumen drückt.