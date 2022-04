Neue Corona-Teststelle im „Löwen“ in Calvörde

In Calvörde ist ab sofort ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Termine für den kostenfreien Schnelltest gibt es online oder auch ohne Anmeldung vor Ort.

Liane Weidemann, medizinische Fachangestellte, führt im neuen Testzentrum im Erdgeschoss des „Goldenen Löwen“ in Calvörde bei Emeliy Bolze aus Jeseritz einen Corona-Schnelltest durch.

Calvörde - „Die Nachfrage ist da. Seitdem es die 3-G-Regel am Arbeitsplatz gibt, haben die, die weder geimpft noch genesen sind, einen Mehraufwand. Sie müssen alle 24 Stunden durch einen negativen Corona-Test nachweisen, dass sie gefahrlos zur Arbeit kommen dürfen. Die Leute wollen für einen Test nicht Kilometer weit durch die Gegend fahren“, weiß Denni Nitzschke. Der Bäckermeister ist Mieter des Erdgeschosses im „Goldenen Löwen“, in dem sich auch sein Geschäft befindet. Der Calvörder kam auf die Idee, die benachbarten Räumlichkeiten des einstigen NP-Marktes an der Geschwister-Schollstraße 37 für eine Corona-Test-Station weiterzuvermieten.