Podologin Meike Anders hat in der Helmstedter Straße in Beendorf ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Räume wurden nach dem Verkauf des Hauses neu gestaltet. Neben der Praxis gibt es noch weitere Ideen zur Nutzung.

Podologie in Beendorf

Ellen Albrecht (links) und Meike Anders in der neuen Podologie-Praxis in Beendorf. Die Bilder für die Wände hat Hausbesitzerin Ellen Albrecht übrigens genau passend zu den Räumlichkeiten selbst geschaffen.

Beendorf - Als Ellen Albrecht vor rund zwei Jahren das Haus in der Helmstedter Straße 10 in Beendorf erwarb, war sie davon ausgegangen, es als Mietobjekt weiterführen zu können. Doch die beiden Praxen im Haus sind mittlerweile ausgezogen, eine neue Nutzungsidee musste her.