Neue Sportanlage in Wegenstedt kann nur mit Fördermitteln gebaut werden

Warum übernimmt die Verbandsgemeinde Flechtingen die Grundstücke der Kita in Erxleben und der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt? Und warum wird das Areal der Schule geteilt? Auf alle diese Fragen hat es bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates Flechtingen Antworten gegeben.

Auf dem Areal der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt ist genügend Platz, um eine Kleinsportanlage und eine Turnhalle zu bauen. Wann der Wunsch nach einer Einfeldsporthalle erfüllt werden kann, steht noch in den Sternen.

Flechtingen - Die Grundstücke der Kindertagesstätte Erxleben und der Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt sollen ihren Besitzer wechseln. Die Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen ist Träger der Kindertagesstätte (Kita) und der Grundschule. Nach den Ausführungen des VG-Bürgermeisters Mathias Weiß (parteilos) handele es sich bei den geplanten Übertragungen nur noch um die vertragliche Gestaltung. Die Grundsatzbeschlüsse seien bereits in den jeweiligen Mitgliedsgemeinden gefasst worden.

Das Gebäude der Kita vom Baujahr 1912 an der Heinestraße 12 ist ein zweistöckiges Objekt mit einem Treppenhausanbau sowie einem Nebengebäude. Von 2002 bis 2012 wurden – nach den Ausführungen aus dem Bauamt – einige Maßnahmen am Gebäude durchgeführt. 2012 sollten mit den Maßnahmen die bestehenden Auflagen des Gesundheitsamtes des Landkreises Börde behoben werden. Die Feuchtigkeitsschäden sollten im Keller und im Erdgeschoss beseitigt werden. Hierzu wurden Entfeuchtungsanlagen eingebaut. Eine deutliche Verbesserung sei aber nicht festzustellen. Die Fußböden sind ebenfalls in einem schlechten Zustand. Die Gemeinde Erxleben konnte die Sanierungen auf Grund der kritischen Haushaltssituation nicht umsetzen. Die VG beantragte eine Förderung aus dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ beim Landkreis. Der Fördermittelbescheid zum Neubau einer Kita wurde im Oktober 2019 der VG übergeben. Die neue Kita soll auf dem Gelände der alten entstehen. Anke Osterburg-Piele, Leiterin des Bauamtes der VG, erklärte, dass die Ausführungsplanung derzeit erarbeitet und die Kostenprognose noch erstellt werden. Danach soll der VG-Rat über das Vorhaben befinden. „Sofern die Kosten innerhalb des im Rahmen der Haushaltsplanung veranschlagten Mittel bleiben, kann der nächste Schritt – die Ausschreibungen – eingeleitet werden“, erklärte Weiß. Wenn der Neubau realisiert wird, soll das alte Gebäude abgetragen werden.

Mehrheitlich befürworteten die Räte die Übertragung des Kita-Grundstückes.

Einfeldsporthalle bleibt zunächst nur ein Wunsch

Die Gemeinde Calvörde hatte bei ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, das Areal der Grundschule in Wegenstedt auf die VG zu übertragen. Nun ging es darum, dass die VG das Grundstück unentgeltlich annimmt. Matthias Horsika (UWG) aus Altenhausen bemängelte, dass es keine Informationen zu den Folgekosten gäbe. „Was mir zu dieser Maßnahme fehlt, ist eine konzeptionelle Definition der Kosten, die anteilig den Haushalt betreffen“, sagte Horsika.

Im Haushaltsansatz sei – nach seinen Ausführungen – zwar eine Sportanlage enthalten, aber von der Einfeldsporthalle habe er erst aus einem Volksstimme-Artikel erfahren. „Wir wissen ja aus dem Schulneubau in Erxleben, wie sich Kosten entwickeln können und was zu einer Objektübernahme noch alles dazu kommt“, gab Horsika zu bedenken und forderte ein Gesamtkonzept.

Der VG-Bürgermeister erklärte, dass der VG-Rat sich auf Grund des Bedarfs bei der Schulentwicklungsplanung entschieden hatte, langfristig die Grundschulstandorte in Flechtingen, Erxleben und Wegenstedt zu unterhalten. Die damalige Entscheidung sei – nach der Meinung von Weiß - das grundlegende Konzept.

„In der gemeinsamen Sitzung zum Haushalt hatten wir die entsprechende Maßnahme für die Freisportanlage drin. Es ist richtig, dass die Gemeinde Calvörde sich wünscht, dass noch eine Einfeldsporthalle dazu kommt“, sagte Weiß. Dies sei ein Wunsch, der aber im Moment nicht tatsächlich in Zahlen zu fassen sei. Auch eine Zeitschiene gäbe es für die Sporthalle nicht.

Hubertus Nitzschke (UWG) aus Calvörde ergänzte: „In den letzten sieben Jahren hatte unsere Mitgliedsgemeinde die Doppelbelastung. Das heißt, wir haben mit der Umlage an die Verbandsgemeinde alle Schulen mitfinanziert und mussten für unser eigenes Schulobjekt auch noch zahlen.“ Jetzt sei es so, dass geförderte Investitionen nur über die Verbandsgemeinde erfolgen können. Ohne Fördermittel könne Calvörde die Sportanlagen nicht bauen.

„Der Calvörder Rat hatte sich für die Übergabe entschieden, damit alle die gleichen Grundlagen haben. Nur so haben wir eine Perspektive, um dort eventuell gesehen auch eine Sporthalle zu bauen“, betonte Nitzschke. Er beschrieb, dass die Schüler der Wegenstedter Schule mit dem Bus zum Sportunterricht zur Flechtinger Turnhalle fahren müssen. Mit dem Hallenbau würden die Fahrtkosten wegfallen.

Weiß erklärte, dass die Grundstücksfläche nach der jüngsten Zusammenkunft des Calvörder Rates reduziert wurde. Nitzschke erläuterte, dass die Bewohner von Wegenstedt noch eine 8000 Quadratmeter große Fläche für einen Bolzplatz und Veranstaltungen behalten möchten. Auf dem anderen etwa 18000 Quadratmeter großen Areal der Schule sei ausreichend Platz für eine Kleinsportanlage und auch für eine Turnhalle.

Der Verbandsgemeinderat beschloss mehrheitlich mit zehn Ja-Stimmen, zwei Gegen-Stimmen und zwei Enthaltungen, das Schulgrundstück zu übernehmen.