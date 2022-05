Neuenhofer packen Päckchen für den Konvoi nach Osteuropa

Kinder in der Weihnachtszeit eine Freude machen. Das haben sich engagierte Neuenhofer auf die Fahnen geschrieben. Sie beteiligen sich an einer Spendenaktion.

Sammelstelle für den Weihnachtskonvoi zu Kindern in Osteuropa in Neuenhofe.

Neuenhofe - Emsig verpackt werden Spielzeug, Schals und Handschuhe, Kuscheltiere und Duschbad. Im Gemeinderaum in Neuenhofe ist die zentrale Sammelstelle der Region um Magdeburg für den Weihnachtskonvoi. Die Mitglieder von Kreativclub und Volkssolidarität packen Geschenke für Kinder in Moldawien, Bulgarien, Rumänien und in der Ukraine.