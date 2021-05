Neuer langlebiger Asphalt für die Landesstraße

Niederndodeleben/Magdeburg

Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass der Belag auf der Landesstraße 49 starke Schäden aufweist. Ab dem kommenden Montag, 10. Mai, werden hier die großen Baumaschinen anrücken und die Straßenbauer das Sagen haben. Nach Information eines Sprechers aus dem sachsen-anhaltischen Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr stehen hier planmäßig Sanierungsarbeiten an.

Demnach wird die Fahrbahndecke des gut zweieinhalb Kilometer langen Streckenabschnitts erneuert. Dabei wird der alte Asphalt nicht abgefräst, sondern mit einem Bindemittelfilm versiegelt, bevor eine etwa zwei Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht mit einer Temperatur von etwa 170 Grad aufgebracht wird. Der Bindemittelfilm dient als Schutz vor dem eindringenden Wasser. Nach Information aus dem Verkehrsministerium fällt bei dieser Bauweise kaum Abfall in Form von Fräsgut an. Zugleich lässt das Verfahren eine längere Lebensdauer bei hoher Belastbarkeit der neuen Fahrbahn erwarten.

Vollsperrung ist während der Bauzeit notwendig

Eine Gesamtinvestition von mehr als 140000 Euro ist für diese Straßenbaumaßnahme notwendig. Außer denen der Baufahrzeuge wird sich auf der Straße während der Bauzeit kein Rad drehen, eine Vollsperrung ist notwendig.

Für die Kraftfahrer bedeutet das, dass sie sich auf Behinderungen einstellen und großräumige Umleitungen in Kauf nehmen müssen. Der Verkehr wird von Niederndodeleben aus über die Kreisstraße (K) 1163 nach Irxleben, dann über die Bundesstraße (B) 1 in Richtung Magdeburg geführt. Ende der Umleitung ist in der Landeshauptstadt am Kümmelsberg. Die Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung ist analog ausgeschildert.

Straßenfreigabe ist fürden 21. Mai vorgesehen

Wenn die Arbeiten planmäßig laufen, so heißt es weiter in der Pressemitteilung, kann die sanierte Strecke der viel genutzten Landesstraße am späten Nachmittag des Freitags, 21. Mai, wieder befahren werden.