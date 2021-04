Neuer Leiter in Kita Sonnenblume in Wedringen ist ein Fußball-Trainer

Haldensleben tc

In der Wedringer Kindertagesstätte Sonnenblume gibt es ein neues Gesicht: Gordon Bode ist dort nun der neue Einrichtungsleiter. Damit ist er neben Henrik Hoffmann der zweite männliche Leiter in den Haldensleber Kindertagesstätten und hat die bisherige Wedringer Kita-Chefin Anja Ulrich abgelöst.

Aber wie hat es den Magdeburger hierher verschlagen? „Ich hatte jetzt einfach den Wunsch die Leitung einer Kita zu übernehmen, um mein Wissen aus meinem Sozialpädagogik-Studium auch anwenden zu können“, erklärt Gordon Bode. In Haldensleben war die Stelle für eine neue Leitung ausgeschrieben und der Erzieher hat sich kurzer Hand einfach beworben. Dem 44-Jährigen war die Einrichtung sofort sympathisch und das Vorstellungsgespräch sei auch sehr positiv verlaufen. Für seinen Start als Leiter sei die kleine Einrichtung perfekt gewesen, meint Bode.

Und neben der Arbeit als Erzieher konnte Bode auch viel Erfahrung im Umgang mit Kindern als Trainer des Sportvereins Arminia in Magdeburg sammeln. „Seit ich 16 bin trainiere ich Kinder und Jugendliche“, erzählt er. Zusätzlich sei er auch Mitglied im Vorstand und Leiter der Abteilung Fußball. Sein Hobby sei ein guter Ausgleich, ebenso wie die Wanderungen mit seiner Frau. „Da kann man auch einfach mal zur Ruhe kommen“, sagt Gordon Bode.

Teamarbeit ist wichtig

Da ihm seine Familie sehr wichtig ist, habe er sich gegen die Arbeit als Sozialpädagoge entschieden, da hier oft im Schichtdienst gearbeitet werde. Bode sei es wichtig gewesen, weiterhin genügend Zeit für seine Familie und sein Hobby zu haben. Deshalb entschied er sich für einen Sprung ins kalte Wasser und wurde Erzieher. „Das hat mir sofort Spaß gemacht und ich bekam auch von Kollegen und den Eltern positives Feedback“, erzählt er.

Ganz besonders reizt ihn die freien Gestaltungsmöglichkeiten im Kita-Alltag. „Die Erzieher gestalten zusammen mit den Kindern den Tag. Das ist toll“, sagt er lächelnd. Hinzu komme, dass man trotz Stress von den Kindern immer positives Feedback bekommt. Das sei in keinem anderen Beruf so. Wichtig ist dem neuen Kita-Leiter vor allem, dass sich die Kinder jederzeit wohlfühlen und auch die individuellen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ebenso müssten sich auch die Eltern wohl fühlen. „Auch sie müssen wissen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind“, sagt Bode. Die Zusammenarbeit mit den Eltern sei bereits sehr gut und der Leiter hofft, dass das auch in Zukunft so bleibe.

Das Wichtigste ist ihm aktuell, dass er sich gut einarbeiten und seine Kollegen noch besser kennenlernen kann. Dabei bekommt er von der ehemaligen Leiterin Anja Ulrich und der stellvertretenden Leiterin Anke Hanning er viel Unterstützung. „Das ist aber momentan auch nicht so einfach. Man sieht sich zwar immer, aber irgendwie kann man sich trotzdem nicht so richtig kennenlernen“, meint Gordon Bode. Aber irgendwann werde das sicherlich besser möglich sein. Von großer Bedeutung für ein harmonisches Arbeit sei vor allem die Teamarbeit. „Gerade jetzt zu so schwierigen Zeiten müssen wir Entscheidungen gemeinsam treffen und müssen uns aufeinander verlassen können“, so der Leiter.