Freizeit in der Börde

Alpakas bauen schnell eine Bindung zu ihren „Weggefährten“ auf. Ihre Gesellschaft hat auch auf dem Hof der Familie Eggeling in Wegenstedt eine beruhigende Wirkung.

Wegenstedt. - Ein Alpakahof wird seine Tore in Wegenstedt öffnen. Sieben Alpakas leben bereits auf dem Hof. Vier weitere kommen im April dazu. Gerda ist eine von vier Stuten. Sie liebt Streicheleinheiten, während die jungen Alpakas – Max und Moritz – noch ein wenig schüchtern sind. Hengst Herbert ist der Boss und schaut sich das Geschehen aus der Ferne an.

„Alpakas haben eine beruhigende Wirkung auf uns Menschen, was sie zu perfekten Begleitern macht“, erklärt Christian Eggeling, der mit Unterstützung seiner Frau Stefanie den Hof als Nebenerwerb betreiben möchte.

Eröffnung für 1. April

„Der Alpakahof, der am 1. April eröffnet wird, bietet eine einzigartige Gelegenheit, in einer entspannten und liebevollen Umgebung Familienzeit zu verbringen“, sagt Stefanie Eggeling, die in den nächsten Wochen die dazu notwendigen Qualifizierungen absolviert. „Bis dahin werden die Tiere den Tag gemütlich auf ihrer Wiese verbringen“, betont die junge Frau.

Ihre Schwiegermutter Almut Eggeling ergänzt: „Die Achtsamkeit mit Alpakas ist eine wunderbare Erfahrung, die Ruhe und Entspannung bringt. Die sanfte Natur dieser Tiere inspiriert uns, in dem Moment zu sein und uns von den Gedanken und Sorgen des Alltags zu lösen.“ Für die Zukunft plant Almut Eggeling die Alpakas als Begleiter für ein Lernkonzept einzusetzen. Die Wegenstedterin führt bereits seit einem Jahr ein kreatives Lernzentrum in Wegenstedt.

Stefanie Eggeling (links), die ihren Mann Christian auf dem Alpaka-Hof in Wegenstedt unterstützt, hat die sanften Tiere für sich entdeckt. Gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Almut Eggeling kuschelt sie mit Alpaka-Stute Gerda. Foto: Anett Roisch

Mit ihrem kuscheligen Fell wirken die Alpakas wie flauschige Wolken, die die Landschaft schmücken. Hinter ihrem bezaubernden Aussehen verbirgt sich eine ruhige, freundliche Seele, die für ihre Gelassenheit und das liebevolle Wesen bekannt ist.

Alpakas haben – nach ihren Ausführungen – eine friedliche Ausstrahlung, die eine beruhigende Wirkung auf die menschliche Psyche habe. „Indem man sich Zeit nimmt, um die Tiere zu beobachten, wie sie grasen, spielen oder sich ausruhen, kann man lernen, im Hier und Jetzt zu sein und sich von Stress und Sorgen abzulenken“, schildert Stefanie Eggeling.

Wer dies ausprobieren möchte, sei eingeladen, am Sonnabend, 12. April, den Ostermarkt auf dem Hof an der Neuen Straße 33 zu besuchen.

Angebote für Kitas und Schulen

Es gibt unter anderem Informationen zum Lernzentrum, zu Lernmethoden und zu Themen der nachhaltigen Entwicklung. Lehrreiches gibt es zur Gartenpädagogik in Kindertagesstätten und Grundschulen. „Gäste können gespannt sein, was in den nächsten Wochen alles auf dem Programm steht“, sagt Almut Eggeling und betont, dass es extra für Kitas und Schulen interessante Angebote geben wird.

Die Alpakas locken bereits neugierige Tierfreunde an. „Die Atmosphäre hier mit den Alpakas ist entspannend“, beschreiben Selina Kämpfer und Kristin Buchhorst, während einige Alpakas sich auf ihren Rücken wälzen und den sonnigen Tag genießen. „Alpakas haben ein flauschiges, weiches Fell. Ihre großen Augen verleihen ihnen einen süßen, fast verschmitzten Charme“, schwärmen die Schwestern Meike und Nele, die gemeinsam mit ihrer Mutter Nicole Preckel und Oma Marita Wünsche die Alpakas bei einem Spaziergang auf der Wiese ganz nah erleben.