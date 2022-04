Ofen „fliegt“ in Calvörde direkt in die Backstube

Ein „fliegender Backofen“ hat Bewohner und Passanten der Geschwister-Scholl-Straße im Flecken Calvörde zum Staunen gebracht. Mit Hilfe eines Schwerlastkrans galt es, den energiesparenden Ofen durch das offene Hausdach heile und punktgenau in die Backstube zu heben.

Mitarbeiter der Bäckerei und Passanten verfolgen das Einschweben der etwa viereinhalb Tonnen schweren Fracht. Durch das offene Dach „fliegt“ der neue Ofen direkt in die Backstube.

Calvörde - Aufregung herrscht vor der Schaubäckerei in Calvörde. Eine Straße ist abgesperrt, damit der 70-Tonner-Schwerlastkran durch die engen Gassen kommt und sich für seine Mission in Stellung bringen kann. Ein Lastwagen rollt an, unter der Plane kommt – wie ein Star – der neue elektrische Backofen zum Vorschein. Die Bäckerei gleicht einer Großbaustelle.