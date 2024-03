Am 9. Juni wird nicht nur der Stadtrat in Haldensleben neu gewählt, sondern auch die Ortschaftsräte brauchen neue Mitglieder. Wie man auch auf dem Dorf einiges bewirken kann, zeigt das Beispiel Wedringen.

Wedringen. - In den Ortsteilen von Haldensleben gebe es nicht mehr viel, das ist die allgemeine Wahrnehmung der Einwohner. Einkaufsmärkte, Ärzte, Schulen, Veranstaltungszentren und Co. sind in den Dörfern um die Kreisstadt meist schon seit langem geschlossen. Wenn es aber engagierte Menschen gibt, dann wird in diesen Orten trotzdem eine lebendige Gemeinschaft gepflegt. Das beweisen Orte wie Wedringen.