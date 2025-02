Nach einer Reihe von Einbrüchen in Häuser in Barleben und Jersleben, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen oder Hinweisen zu den Tätern.

Mehrere Einbrüche in Häuser in Barleben und Jersleben - Täter machen Beute - Polizei sucht Zeugen

Absperrband der Polizei an einem Tatort: Nach Einbrüchen ermittelt die Polizei in Haldensleben.

Haldensleben/Barleben. - Mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen wurden am Wochenende der Polizei in der Börde gemeldet.

So waren unbekannte Täter am Samstag zwischen 17.30 und 20.50 Uhr im Goldfasanenweg in Barleben in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hatten die Räume durchsucht. Die Einbrecher, die gewaltsam eine Terrassentür geöffnet hatten, ließen Bargeld, Schmuck sowie Armbanduhren mitgehen. Laut Polizeirevier Börde entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Ein weiterer Einbruch in Barleben ereignete sich in der Zeit vom 10.2., 10 Uhr und 15.02., 12 Uhr im Kastanienhof. Auch hier hebelten die unbekannten Täter eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend Schränke und Kommoden in den verschiedenen Räumen. Gestohlen wurde Schmuck und Besteck aus Silber. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Einbrecher steigen in Jersleben in Haus ein

Ebenfalls am Samstag zwischen 10.30 und 23.00 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Jersleben. Auch hier wurden gezielt Räume durchsucht. Erkenntnisse zu möglichem Diebesgut liegen dazu aktuell nicht vor.

An allen drei Tatorten konnten Spuren gesichert werden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Haldensleben unter Tel.: 03904/478-0 oder über das E-Revier zu melden.