Haldensleben - Wer in Haldensleben in den kommenden Wochen mit dem Auto durch die Innenstadt fahren möchte, muss einige Einschränkungen und Umwege in Kauf nehmen. Der Grund sind die Arbeiten für das neue Rolandhaus. Dafür sind im ersten Schritt vorbereitende Straßenbaumaßnahmen notwendig. Denn aufgrund der schweren Lastwagen, die im Zuge über die Straßen rollen werden, muss ein Stück der Straße Markt mit einer vorübergehenden Asphaltschicht verstärkt werden. Deswegen wird die Straße vom 17. bis zum 24. Juni voll gesperrt. Dadurch ändert sich die Straßenführung in der Innenstadt massiv.