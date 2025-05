Rückblick, Ausblick und Glückwünsche: Was sich in Haldensleben getan hat

Bürgermeister Bernhard Hieber dankte den Anwesenden für ihr Engagement in der Stadt.

Haldensleben. - Zum diesjährigen Jahresempfang der Stadt Haldensleben fanden sich am Freitagabend wieder etliche Vertreter aus der städtischen Kultur, Politik und Wirtschaft sowie viele Ehrenamtliche und Mitglieder von Vereinen auf Schloss Hundisburg ein. Es seien Leute wie sie, die mit ihrem Einsatz das Leben in Haldensleben ausmachten, meinte Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) in seiner Ansprache.