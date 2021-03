Auf der Autobahn 2 bei Alleringersleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Lkw-Unfall. Der Fahrer war betrunken.

Alleringersleben (vs) l Ein Zeuge alarmierte am Mittwochabend (24. März) die Polizei. Er meldete, dass ein Lkw auf der Autobahn 2 im Landkreis Börde von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt sei. Zuvor soll der Lkw zudem in Schlangenlinien gefahren sein, berichtete der Zeuge weiter.

Der 61-jährige Lkw-Fahrer aus Niedersachsen war auf der A2 in Richtung Hannover unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Alleringersleben (Landkreis Börde) mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizei durchbrach das Fahrzeug die dortige Schutzplanke und kam im Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte den Lkw unverletzt verlassen.

Durch die Polizei wurde während der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch beim 61-jährigen Lkw-Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit 2,54 Promille positiv aus und bestätigte ihren Anfangsverdacht. Die anschließende Blutprobenentnahme führte ein Arzt im Krankenhaus Helmstedt durch.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinflusses eingeleitet. Seinen Führerschein musste er der Autobahnpolizei überlassen.

Im Rahmen der Bergung kam es an der Unfallstelle zur Sperrung einzelner Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Hannover sowie zur Sperrung der Anschlussstelle Alleringersleben.