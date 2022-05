Schlechter Tag für Temposünder: Kontrollaktion der Polizei im Landkreis Börde

Im Industriegebiet in Osterweddingen haben Beamte des Polizeireviers Börde eine Kontrollstation aufgebaut. Für die Überprüfung von Lkw kommt spezielle Technik zum Einsatz.

Osterweddingen - Das Wetter spielt nicht so richtig mit, als Polizeioberkommissar Dirk Böschel und seine Kollegen ihre Kontrollstation auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr an der Straße „Lange Göhren“ im Industriegebiet in Osterweddingen aufbauen. Bei Nieselregen und Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde findet der landkreisweite Kontrollaktionstag des Polizeireviers Börde gestern unter erschwerten Bedingungen statt.