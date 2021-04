Schmierfinken besprühen Hauswand in der Haldensleber Hagenstraße

Haldensleben (tj). Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend, 18. April 2021, ein Haus in der Hagenstraße in der Haldensleber Innenstadt beschmiert. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Börde mitteilte, wurden nicht identifizierbare Schriftzeichen in blauer Farbe an die Wand gesprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde in Haldensleben telefonisch unter der Rufnummer 03904/47 80 entgegen.