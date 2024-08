Die Feuerwehrleute aus Haldensleben wurden am Dienstagabend zu einem schweißtreibenden Einsatz an den Süplinger Berg gerufen. Auch in der Nacht wurden sie noch einmal mittels Sirene alarmiert.

Eine dicke Weizenspur beseitigten die Haldensleber Feuerwehrleute am Dienstagabend im Kreisverkehr auf dem Süplinger Berg.

Haldensleben. - Auch um 21.34 Uhr war es am Dienstagabend noch ordentlich warm draußen. So kamen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben, die genau zu diesem Zeitpunkt zu einem Einsatz gerufen wurden, dabei auch ordentlich ins Schwitzen. Mitten im Kreisverkehr am Süplinger Berg hatte ein landwirtschaftliches Fahrzeug Weizen verloren. Auf der Fahrbahn war eine dicke Spur zu finden.

Mit Schippe und Besen nahmen die Ehrenamtlichen den gröbsten Schmutz auf und stellten so die Verkehrssicherheit an dem Ort wieder her. Auch die Polizei war im Einsatz und regelte den Verkehr. Eineinhalb Stunden brauchten die Einsatzkräfte, um die Weizenspur zu beseitigen.

Lange ausruhen konnten sie sich danach nicht. Schon um 00.23 Uhr wurden die Feuerwehrleute wieder alarmiert – auch per Sirene. Für die Männer und Frauen ging es diesmal zu einer Arztpraxis auf dem Süplinger Berg, deren Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Für den Alarm konnten die Einsatzkräfte keinen Grund finden. Weil sich die Praxis unmittelbar an einem Seniorenheim befindet, wurde der gesamte Löschzug der Feuerwehr alarmiert – auch die Kameraden aus Uthmöden und Wedringen und der Rettungsdienst eilten herbei. Der Einsatz wurde nach 30 Minuten beendet.